Viscom Aktie
WKN DE: 784686 / ISIN: DE0007846867
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22.10.2026 11:32:53
EQS-Adhoc: Viscom SE hebt Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut an
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EQS-Ad-hoc: Viscom SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Viscom SE hebt Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut an
Hannover, 22. Oktober 2026 – Die Viscom SE (ISIN DE0007846867) passt ihre Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut nach oben an. Ausschlaggebend hierfür sind die anhaltend positive Marktentwicklung und die damit verbundene hohe Nachfrage nach Inspektionssystemen. Darüber hinaus hat Viscom einen weiteren Großauftrag im Bereich der Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion, erhalten. Der Auftrag wird überwiegend im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam.
Kontakt:Viscom SE
Investor Relations
Sandra Liedtke
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Tel.: +49-511-94996-791
Fax: +49-511-94996-555
investor.relations@viscom.de
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|Sprache:
|Deutsch
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|Viscom SE
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|30455 Hannover
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|Internet:
|www.viscom.com
|ISIN:
|DE0007846867
|WKN:
|784686
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200SDLDT1KJVFRV52
|EQS News ID:
|2420356
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2420356 22.10.2026 CET/CEST
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