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12.08.2026 13:58:14

EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: Halbjahresergebnis per 30.06.2026

EQS-Ad-hoc: VITRUVIA MEDICAL AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Halbjahr
Vitruvia Medical AG: Halbjahresergebnis per 30.06.2026

12.08.2026 / 13:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vitruvia Medical AG Halbjahresergebnis per 30. Juni 2026

Die Vitruvia Medical AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 Ergebnisse wie erwartet. Der Verwaltungsrat bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr.

Die Vitruvia Medical AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück und liegt mit ihrer Geschäftsentwicklung weiterhin voll im Plan. Besonders erfreulich ist die deutliche Verbesserung des Ergebnisses: Mit CHF 125'785.97 konnte das Unternehmen das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum von CHF -72'889.88 signifikant steigern und damit den eingeschlagenen positiven Entwicklungspfad eindrucksvoll bestätigen.

Auf Basis des planmässigen Geschäftsverlaufs und der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt die Unternehmensführung ihren positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2026 und sieht das Unternehmen weiterhin gut positioniert, die gesetzten Ziele zu erreichen.

Die LT technologies GmbH & Co. KG, eine 100%ige Tochter der Vitruvia Medical AG, blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2026 zurück. Das gesetzte Halbjahresumsatzziel von € 1.300.000 wurde planmäßig erreicht, womit das Unternehmen auf einem stabilen Kurs liegt, das Jahresziel von € 2,6 Mio. zu erfüllen.

 



Ende der Insiderinformation

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vitruvia Medical AG
Kesselackerstr. 18
5611 Anglikon
Schweiz
Telefon: +41 44 915 33 78
E-Mail: kontakt@vitruvia-med.com
Internet: www.vitruvia-med.com
ISIN: CH0461931419
WKN: A2PDWF
Börsen: Freiverkehr in München
LEI Code: 894500BJF754AIR7V312
EQS News ID: 2381536

 
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2381536  12.08.2026 CET/CEST

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