VITRUVIA MEDICAL Aktie
WKN DE: A2PDWF / ISIN: CH0461931419
|
12.08.2026 13:58:14
EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: Halbjahresergebnis per 30.06.2026
|
EQS-Ad-hoc: VITRUVIA MEDICAL AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Halbjahr
Vitruvia Medical AG Halbjahresergebnis per 30. Juni 2026
Die Vitruvia Medical AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 Ergebnisse wie erwartet. Der Verwaltungsrat bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr.
Die Vitruvia Medical AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück und liegt mit ihrer Geschäftsentwicklung weiterhin voll im Plan. Besonders erfreulich ist die deutliche Verbesserung des Ergebnisses: Mit CHF 125'785.97 konnte das Unternehmen das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum von CHF -72'889.88 signifikant steigern und damit den eingeschlagenen positiven Entwicklungspfad eindrucksvoll bestätigen.
Auf Basis des planmässigen Geschäftsverlaufs und der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt die Unternehmensführung ihren positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2026 und sieht das Unternehmen weiterhin gut positioniert, die gesetzten Ziele zu erreichen.
Die LT technologies GmbH & Co. KG, eine 100%ige Tochter der Vitruvia Medical AG, blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2026 zurück. Das gesetzte Halbjahresumsatzziel von € 1.300.000 wurde planmäßig erreicht, womit das Unternehmen auf einem stabilen Kurs liegt, das Jahresziel von € 2,6 Mio. zu erfüllen.
Ende der Insiderinformation
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vitruvia Medical AG
|Kesselackerstr. 18
|5611 Anglikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 915 33 78
|E-Mail:
|kontakt@vitruvia-med.com
|Internet:
|www.vitruvia-med.com
|ISIN:
|CH0461931419
|WKN:
|A2PDWF
|Börsen:
|Freiverkehr in München
|LEI Code:
|894500BJF754AIR7V312
|EQS News ID:
|2381536
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2381536 12.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VITRUVIA MEDICAL AG
|
12.08.26
|EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: Half yearly results as per June 30,2026 (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: Halbjahresergebnis per 30.06.2026 (EQS Group)
|
26.04.26
|EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: : Jahresergebnis per 31.12.2025 (EQS Group)
|
26.04.26
|EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: Annual Results as of December 31, 2025 (EQS Group)
Analysen zu VITRUVIA MEDICAL AG
Aktien in diesem Artikel
|VITRUVIA MEDICAL AG
|1,34
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.