EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: Halbjahresergebnis per 30.06.2026

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Vitruvia Medical AG: Halbjahresergebnis per 30.06.2026



12.08.2026 / 13:58 CET/CEST

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Vitruvia Medical AG Halbjahresergebnis per 30. Juni 2026

Die Vitruvia Medical AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 Ergebnisse wie erwartet. Der Verwaltungsrat bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr.

Die Vitruvia Medical AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück und liegt mit ihrer Geschäftsentwicklung weiterhin voll im Plan. Besonders erfreulich ist die deutliche Verbesserung des Ergebnisses: Mit CHF 125'785.97 konnte das Unternehmen das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum von CHF -72'889.88 signifikant steigern und damit den eingeschlagenen positiven Entwicklungspfad eindrucksvoll bestätigen.

Auf Basis des planmässigen Geschäftsverlaufs und der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt die Unternehmensführung ihren positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2026 und sieht das Unternehmen weiterhin gut positioniert, die gesetzten Ziele zu erreichen.

Die LT technologies GmbH & Co. KG, eine 100%ige Tochter der Vitruvia Medical AG, blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2026 zurück. Das gesetzte Halbjahresumsatzziel von € 1.300.000 wurde planmäßig erreicht, womit das Unternehmen auf einem stabilen Kurs liegt, das Jahresziel von € 2,6 Mio. zu erfüllen.