VITRUVIA MEDICAL Aktie

VITRUVIA MEDICAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDWF / ISIN: CH0461931419

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.04.2026 10:20:34

EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: : Jahresergebnis per 31.12.2025

EQS-Ad-hoc: VITRUVIA MEDICAL AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Vitruvia Medical AG: : Jahresergebnis per 31.12.2025

26.04.2026 / 10:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vitruvia Medical AG: Jahresergebnis per 31.12.2025

Anglikon, 26. April 2026: Vitruvia Medical AG erzielt 2025 erstmals Gewinn und steigert Umsatz deutlich

Die Vitruvia Medical AG erzielte im abgelaufenen Jahr 2025 erstmals einen Gewinn nach Steuern von CHF 308'670.73 gegenüber dem Vorjahr von CHF -173'775.93.

Dabei erzielte unsere Tochtergesellschaft LT technologies GmbH & Co. KG einen Umsatz von EUR 2'540'929.— gegenüber dem Vorjahr von EUR 2'016'279.—, was einer Steigerung von +26% entspricht. Auf konsolidierter Basis verbesserte sich das betriebliche Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) von EUR 178'398.— auf EUR 277'215.-- (gegenüber dem Vorjahr + 55%).

Die Beteiligung an der LT Technologies hat sich über den Erwartungen entwickelt. Die angestrebten Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2025 wurde mehr als erreicht. Für 2026 rechnen wir mit einer weiterhin anziehenden Aktivität der LT technologies, was sich in den Umsatz- und Gewinnzahlen niederschlagen wird.

Über Vitruvia Medical AG:

Die Vitruvia Medical AG ist eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf Reparatur, Produktion und Handel von Medizinprodukten sowie chirurgischen Instrumenten. So vereint Vitruvia innovative und nachhaltige Lösungen für den medizinisch-technischen Fortschritt, den Kundennutzen und den wirtschaftlichen Erfolg.

 

 

 



Ende der Insiderinformation

26.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vitruvia Medical AG
Kesselackerstr. 18
5611 Anglikon
Schweiz
Telefon: +41 44 915 33 78
E-Mail: kontakt@vitruvia-med.com
Internet: www.vitruvia-med.com
ISIN: CH0461931419
WKN: A2PDWF
Börsen: Freiverkehr in München
EQS News ID: 2315012

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315012  26.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VITRUVIA MEDICAL AG

mehr Nachrichten

Analysen zu VITRUVIA MEDICAL AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VITRUVIA MEDICAL AG 1,50 0,00% VITRUVIA MEDICAL AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:37 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen