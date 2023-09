EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: Konsolidiertes Halbjahresergebnis per 30. Juni 2023

EQS-Ad-hoc: VITRUVIA MEDICAL AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Vitruvia Medical AG: Konsolidiertes Halbjahresergebnis per 30. Juni 2023



Konsolidiertes Halbjahresergebnis per 30. Juni 2023 Die Vitruvia Medical AG erzielt im ersten Halbjahr 2023 Ergebnisse wie erwartet. Der Verwaltungsrat bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Die Vitruvia Medical AG liegt in den ersten sechs Monaten 2023 im Plan. Das Unternehmen erzielte in den ersten Hälfte 2023 einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 855'000.00. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug EUR -176'884.00. Auf Basis der wie erwartet ausgefallenen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekräftigt die Unternehmensführung den Ausblick für das laufende Gesamtjahr. Für diesen Zeitraum rechnet der Verwaltungsrat mit einem Konzern Umsatz von ca. EUR 1,8 Mio. Konsolidiert rechnet die Vitruvia Medical AG mit einem weiter verbesserten Ergebnis gegenüber dem Vorjahr, welches jedoch noch im negativen Bereich liegen wird.



