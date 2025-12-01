EQS-Adhoc: voestalpine AG: Vorstand der voestalpine AG beschließt die Verwendung eigener Aktien zur (allfälligen) Bedienung der Wandelschuldverschreibungen 2023

EQS-Ad-hoc: voestalpine AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Transaktion eigene Aktien

voestalpine AG: Vorstand der voestalpine AG beschließt die Verwendung eigener Aktien zur (allfälligen) Bedienung der Wandelschuldverschreibungen 2023



01.12.2025

Vorstand der voestalpine AG beschließt die Verwendung eigener Aktien zur (allfälligen) Bedienung der Wandelschuldverschreibungen 2023



Die voestalpine AG hat am 28. April 2023 nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuld-verschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 250 Millionen mit einer Laufzeit bis 28. April 2028 begeben (ISIN AT0000A33R11). Sofern die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen, vermitteln die Wandelschuldverschreibungen gegenüber der Gesellschaft das Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft. Für diesen Bezugsanspruch kann der Vorstand das bedingte Kapital oder eigene Aktien oder eine Kombination aus beidem verwenden.



Der Vorstand der voestalpine AG hat heute beschlossen, zur Ausgabe an Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen, die von den ihnen gewährten Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft bis zum Ende der Laufzeit Gebrauch machen, eigene Aktien zu verwenden.



7.070.000 eigene Aktien wurden im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms zwischen 10. November 2022 und 10. Juli 2023 rückgekauft. Gesamt beträgt der Stand eigener Aktien aktuell 7.098.547 (= 3,98% des Grundkapitals). Für die Unterlegung sämtlicher Wandlungsrechte der Wandelschuldverschreibungen 2023 würden auf Basis des aktuellen Wandlungspreises (= rd. EUR 40,49) bis zu 6.174.760 Aktien (= 3,52% des Grundkapitals) benötigt werden.



Hingewiesen wird in diesen Zusammenhang auf den Bericht des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1b iVm § 171 Abs 1 Aktiengesetz. Dieser Bericht ist auf der Internetseite der Gesellschaft (



Die voestalpine AG beabsichtigt, die Veröffentlichungspflichten gemäß § 7 der VeröffentlichungsV 2018 im Internet über die Internetseite der Gesellschaft (www.

voestalpine AG

Peter Fleischer

Head of Investor Relations

voestalpine-Straße 1

4020 Linz, Austria

T. +43/50304/15-9949

peter.fleischer@voestalpine.com

