EQS-Adhoc: Volksbank Vorarlberg e. Gen.: Dividendenverlautbarung Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein (ISIN AT0000824701)

Volksbank Vorarlberg e. Gen.: Dividendenverlautbarung Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein (ISIN AT0000824701)



28.04.2022 / 20:27 CET/CEST

In der am 28. April 2022 abgehaltenen 134. ordentlichen Generalversammlung wurde die Dividende für den Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein (ISIN AT0000824701) für das Geschäftsjahr 2021 mit 12 % ganzjährig für den Nennwert ATS 100,-- (EUR 7,27) beschlossen. Dies entspricht einem Ausschüttungsbetrag von ATS 12,00 (EUR 0,87). Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 5. Mai 2022 abzüglich 27,50 % Kapitalertragsteuer, soweit keine Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist, durch Gutschrift der depotführenden Kreditinstitute. Der Handel ex Dividende 2022 an der Wiener Börse erfolgt ab 3. Mai 2022. Der Record-Day ist der 4. Mai 2022 Rückfragehinweis:

Volksbank Vorarlberg e. Gen.

Ringstraße 27, A-6830 Rankweil

Kontakt: Mirjam Pfundt-Kempkes

Telefon: 0043 664 8876 0335

28.04.2022 CET/CEST