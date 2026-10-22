Voltatron Aktie
WKN DE: A2E4LE / ISIN: DE000A2E4LE9
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22.10.2026 18:02:04
EQS-Adhoc: Voltatron AG sichert Konzernfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. €
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EQS-Ad-hoc: Voltatron AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag
Voltatron AG sichert Konzernfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. €
Fürth, 22. Oktober 2026 – Die Voltatron AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat ein Finanzierungspaket mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. € abgeschlossen. Die zugesagten Mittel dienen der Finanzierung des operativen Geschäfts und der Realisierung gezielter Investitionen des Konzerns.
Kern der Finanzierungsstruktur ist ein Club Deal mit der Commerzbank AG und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Dieser umfasst revolvierende Betriebsmittellinien in Höhe von insgesamt 10,0 Mio. € mit einer Laufzeit von drei Jahren sowie Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Betriebsmittellinien werden variabel auf Basis des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge verzinst. Die Investitionsdarlehen sind mit festen, marktüblichen Zinssätzen ausgestattet.
Voltatron befindet sich zudem in fortgeschrittenen Gesprächen zur Ergänzung des Finanzierungsmix. Das Gesamtvolumen der neuen Finanzierung kann in der Folge auf über 20 Mio. € steigen.
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Über die Voltatron AG
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Haushaltsgeräte, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität und Bahn.
Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.
Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt
Voltatron AG
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Voltatron AG
|Flößaustraße 22
|90763 Fürth
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)911 3771750
|E-Mail:
|ir@voltatron.com
|Internet:
|www.voltatron.com
|ISIN:
|DE000A2E4LE9
|WKN:
|A2E4LE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|52990067LXA0GDUGW094
|EQS News ID:
|2420676
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2420676 22.10.2026 CET/CEST
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