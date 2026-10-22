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22.10.2026 18:02:04

EQS-Adhoc: Voltatron AG sichert Konzernfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. €

EQS-Ad-hoc: Voltatron AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag
Voltatron AG sichert Konzernfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. €

22.10.2026 / 18:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Voltatron AG sichert Konzernfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. €

Fürth, 22. Oktober 2026 – Die Voltatron AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat ein Finanzierungspaket mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. € abgeschlossen. Die zugesagten Mittel dienen der Finanzierung des operativen Geschäfts und der Realisierung gezielter Investitionen des Konzerns.

Kern der Finanzierungsstruktur ist ein Club Deal mit der Commerzbank AG und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Dieser umfasst revolvierende Betriebsmittellinien in Höhe von insgesamt 10,0 Mio. € mit einer Laufzeit von drei Jahren sowie Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Betriebsmittellinien werden variabel auf Basis des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge verzinst. Die Investitionsdarlehen sind mit festen, marktüblichen Zinssätzen ausgestattet.

Voltatron befindet sich zudem in fortgeschrittenen Gesprächen zur Ergänzung des Finanzierungsmix. Das Gesamtvolumen der neuen Finanzierung kann in der Folge auf über 20 Mio. € steigen.

- ENDE DER INSIDERINFORMATION -

Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Haushaltsgeräte, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität und Bahn.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

 

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG
Stefan Westemeyer
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 160 951 287 54
E-Mail: ir@voltatron.com



Ende der Insiderinformation

22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltatron AG
Flößaustraße 22
90763 Fürth
Deutschland
Telefon: +49 (0)911 3771750
E-Mail: ir@voltatron.com
Internet: www.voltatron.com
ISIN: DE000A2E4LE9
WKN: A2E4LE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990067LXA0GDUGW094
EQS News ID: 2420676

 
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2420676  22.10.2026 CET/CEST

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