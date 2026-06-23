EQS-Adhoc: Voltatron erhält Großauftrag zur Lieferung von Elektroniklösungen für die industrielle Elektromobilität

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Voltatron erhält Großauftrag zur Lieferung von Elektroniklösungen für die industrielle Elektromobilität



23.06.2026 / 10:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Voltatron erhält Großauftrag zur Lieferung von Elektroniklösungen für die industrielle Elektromobilität Fürth, 23. Juni 2026 – Die VEMCOM Solutions GmbH, eine Tochtergesellschaft der Voltatron AG (VOTR, DE000A2E4LE9, „Voltatron“ oder „Gesellschaft“), hat heute eine Liefervereinbarung mit einem international tätigen Kunden aus dem Bereich der Herstellung von Infrastrukturlösungen für die industrielle Elektromobilität geschlossen. Das Auftragsvolumen beläuft sich jährlich auf über 10 Millionen Euro. Die Vertragslaufzeit ist zunächst auf fünf Jahre festgelegt. Die Belieferung verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, sofern keine fristgerechte Kündigung erfolgt. In Summe bewegt sich das Auftragsvolumen damit über die vertraglich vereinbarte Laufzeit im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die Vereinbarung umfasst die Belieferung des Kunden mit komplexen, hochintegrierten Funktionsmodulen für die Nutzung in Peripheriegeräten, die in industriellen Anwendungsbereichen der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Die Auslieferung startet zum Ende des laufenden Geschäftsjahres. Aufgrund projektbezogener Anlaufkosten geht die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2026 von einer geringfügigen Belastung des Konzernergebnisses aus. Der Großteil des vereinbarten Liefervolumens wird in den Folgejahren fakturiert. Nennenswerte positive Effekte auf Umsatz und Ergebnis werden daher erst ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet. Die Vereinbarung ist Ergebnis der Maßnahmen des Voltatron Konzerns zur Fokussierung auf die Erhöhung des Anteils organisch realisierter Umsatzerlöse.

- ENDE DER INSIDERINFORMATION - Über die Voltatron AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a. M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz. Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com. Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com



Ende der Insiderinformation

Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



Die Gesellschaft ist durch die Vollkonsolidierung der Auftragnehmerin als Partei der Potenziellen Liefervereinbarung auch direkt im insiderrechtlichen Sinne betroffen (Art. 7 Abs. 1 lit. a), Art. 17 Abs. 1 Unterabs. 1 MAR).

Erläuterung zum erheblichen Kursbeeinflussungspotential:



Der Vorstand hält es für möglich, dass die Information über den überwiegend wahrscheinlichen Abschluss der Liefervereinbarung geeignet ist, im Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Börsen- oder Marktpreis der Aktien der Gesellschaft erheblich zu beeinflussen, da ein verständiger Anleger die Information über den überwiegend wahrscheinlichen Abschluss der Liefervereinbarung bei seiner Anlageentscheidung voraussichtlich berücksichtigen würde (sog. Kursbeeinflussungspotential, vgl. Art. 7 Abs. 4 MAR). Maßgebliches Kriterium ist insofern, ob die Information einen Kauf- oder Verkaufsanreiz bei einem verständigen Anleger auslösen kann, wobei insbesondere die möglichen Auswirkungen der Information unter Berücksichtigung der Gesamttätigkeit des Emittenten zu berücksichtigen sind (Vgl. BaFin, Emittentenleitfaden – Modul C, 2020, S. 12 unter I.2.1.4.2; BGH, Beschl. v. 23. 4. 2013 – II ZB 7/09 (Geltl/Daimler), NZG 2013, 708 Rn. 22; Kumpan, in: Hopt, 43. Aufl. 2024, MAR Art. 7 Rn. 10; Dietrich, in: Heidel, 6. Aufl. 2024, MAR Art. 7 Rn. 18).

Nach diesen Maßstäben kommt der Information über den überwiegend wahrscheinlichen Abschluss der Liefervereinbarung Kursbeeinflussungspotential zu. Dies folgt im Wesentlichen aus den für die Gesellschaft im Falle des Abschlusses der Potenziellen Liefervereinbarung zu erwartenden wirtschaftlichen Implikationen. Durch den Abschluss der Liefervereinbarung würde sich nach den Erwartungen des Vorstands der konsolidierte Umsatz der Gesellschaft in den Folgejahren deutlich erhöhen. Der Marktanteil des Voltatron Konzerns würde sich darüber hinaus ebenfalls erhöhen. Auf Basis der im Rahmen der Verhandlungen diskutierten Volumina wird nach aktuellem Stand davon ausgegangen, dass ein Start der Belieferung von IEB zu einem jährlichen organischen Umsatzwachstum von ca. 10 bis 12 Mio. Euro (Konzernumsatz der Gesellschaft) über die nächsten fünf Jahre führen würde, was einer Steigerung des aktuellen Konzernumsatzes von mehr als 20 % entspräche. Unter der Annahme eines erfolgreichen Hochlaufs der Serienbelieferung und der erfolgreichen Vermeidung von Material- und Lieferengpässen ist daher eine positive Entwicklung der Ertrags und Finanzlage der Gesellschaft und eine damit einhergehende positive Kursentwicklung nicht unwahrscheinlich.

Vor dem Hintergrund dieser zu erwartenden wirtschaftlichen und mitunter strategischen Auswirkungen liegen nach Ansicht des Vorstands der Gesellschaft deutliche Anhaltspunkte dafür vor, dass ein verständiger Anleger die Information über den überwiegend wahrscheinlichen Abschluss der Liefervereinbarung bereits jetzt bei seiner Anlageentscheidung berücksichtigen würde.

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