EQS-Adhoc: Vonovia SE und Deutsche Wohnen SE verkaufen 5 Objekte mit 1.350 Wohnungen an CBRE Investment Management

EQS-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Verkauf

Vonovia SE und Deutsche Wohnen SE verkaufen 5 Objekte mit 1.350 Wohnungen an CBRE Investment Management



04.05.2023 / 05:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vonovia und Deutsche Wohnen verkaufen 5 Objekte mit 1.350 Wohnungen an CBRE Investment Management

Bochum, 04. Mai 2023 Vonovia und Deutsche Wohnen haben mit von CBRE Investment Management verwalteten Fonds den Verkauf von fünf Objekten mit 1.350 Wohnungen vereinbart, darunter auch von zwei zur Deutsche Wohnen gehörende Objekten mit 380 Wohnungen. Zwei der Objekte befinden sich in der finalen Bauphase mit erwarteter Fertigstellung in Q2 bzw. Q3 2023. Bei den übrigen drei Objekten handelt es sich um neu errichtete Bestandsobjekte, die sich bereits in der Bewirtschaftung im Segment Rental befinden. Der Buchwert der veräußerten Immobilien per 31. Dez. 2022 zuzüglich der geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung für die noch nicht fertiggestellten Objekte beträgt ca. 600 Mio. EUR. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt insgesamt rund 560 Mio. EUR. Aufgrund unterschiedlicher Vollzugszeitpunkte und teilweise gestaffelter Kaufpreiszahlungen werden die Kaufpreise zwischen Mai und Dezember 2023 fließen. Vonovia erwartet einen Liquiditätszufluss nach Steuern und Transaktionskosten in Höhe von ca. 535 Mio. EUR, was einer Cash Conversion von ca. 89% entspricht. Der Vollzug der Transaktion unterliegt noch üblichen Fälligkeitsvoraussetzungen. Kontakt:



Vonovia SE

Rene Hoffmann

Leiter Investor Relations

Telefon: 0234 314 - 1629

Rene.Hoffmann@vonovia.de Vonovia SERene HoffmannLeiter Investor RelationsTelefon: 0234 314 - 1629Rene.Hoffmann@vonovia.de



Ende der Insiderinformation

04.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com