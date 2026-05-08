11880 Solutions Aktie
WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806
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08.05.2026 15:32:44
EQS-Adhoc: Vorstand und Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG beschließen Vorschlag zur Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1
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EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung
Essen, 8. Mai 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG haben heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2026 eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 5:1 zur Beschlussfassung vorzulegen. Mit der Maßnahme soll die Wahrnehmung und Handelbarkeit der Aktie am Kapitalmarkt verbessert werden und es der Gesellschaft wieder ermöglichen, Kapitalmaßnahmen zu marktüblichen Konditionen unter Beachtung des geringsten Ausgabebetrags für neue Aktien durchzuführen. Derzeit beträgt die Anzahl der 11880 Solutions-Stückaktien 26.232.200.
Die vorgeschlagene Maßnahme soll im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien durchgeführt werden. Durch die Zusammenlegung von jeweils fünf bestehenden Aktien zu einer neuen Aktie soll die Anzahl der ausgegebenen Aktien reduziert und der rechnerische Börsenkurs je Aktie entsprechend erhöht werden. Der rechnerische Gesamtwert der Beteiligung eines Aktionärs an der Gesellschaft ändert sich damit nicht.
Die endgültige Beschlussfassung über die Durchführung einer Kapitalherabsetzung obliegt der Hauptversammlung.
Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com
Ende der Insiderinformation
08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|0201-80990
|E-Mail:
|info@11880.com
|Internet:
|www.11880.com
|ISIN:
|DE0005118806, DE0005118806, ,
|WKN:
|511880, 511880
|Indizes:
|Prime All Share
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2324224
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2324224 08.05.2026 CET/CEST
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