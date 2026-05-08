11880 Solutions Aktie

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WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806

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08.05.2026 15:32:44

EQS-Adhoc: Vorstand und Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG beschließen Vorschlag zur Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1

EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung
Vorstand und Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG beschließen Vorschlag zur Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1

08.05.2026 / 15:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Essen, 8. Mai 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG haben heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2026 eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 5:1 zur Beschlussfassung vorzulegen. Mit der Maßnahme soll die Wahrnehmung und Handelbarkeit der Aktie am Kapitalmarkt verbessert werden und es der Gesellschaft wieder ermöglichen, Kapitalmaßnahmen zu marktüblichen Konditionen unter Beachtung des geringsten Ausgabebetrags für neue Aktien durchzuführen. Derzeit beträgt die Anzahl der 11880 Solutions-Stückaktien 26.232.200.

Die vorgeschlagene Maßnahme soll im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien durchgeführt werden. Durch die Zusammenlegung von jeweils fünf bestehenden Aktien zu einer neuen Aktie soll die Anzahl der ausgegebenen Aktien reduziert und der rechnerische Börsenkurs je Aktie entsprechend erhöht werden. Der rechnerische Gesamtwert der Beteiligung eines Aktionärs an der Gesellschaft ändert sich damit nicht.

Die endgültige Beschlussfassung über die Durchführung einer Kapitalherabsetzung obliegt der Hauptversammlung.

Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com
 


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08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Telefon: 0201-80990
E-Mail: info@11880.com
Internet: www.11880.com
ISIN: DE0005118806, DE0005118806, ,
WKN: 511880, 511880
Indizes: Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2324224

 
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2324224  08.05.2026 CET/CEST

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