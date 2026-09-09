EQS-Adhoc: Vulcan Energy Resources Limited: Nachfolge im Board und Wechsel im Vorsitz

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Vulcan Energy Resources Limited: Nachfolge im Board und Wechsel im Vorsitz



09.09.2026 / 18:26 CET/CEST

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Perth, 09. September 2026

Im Einklang mit seinem Nachfolgeplan hat das Board von Vulcan Herrn Angus Barker mit Wirkung zum 12. September 2026 zum Non-Executive Chair (nichtgeschäftsführender Vorsitzender) ernannt. Herr Barker war zuvor Lead Independent Director (Leitender Unabhängiger Direktor) und stellvertretender Vorsitzender des Boards.

Der derzeitige Executive Chair (geschäftsführender Vorsitzender), Dr. Francis Wedin, wird künftig eine eigene Rolle als Gründer übernehmen, wobei sein Hauptaugenmerk auf der Förderung des Wachstumsportfolios und der Geschäftsentwicklungsaktivitäten von Vulcan liegen wird.

Vulcan Energy (ASX: VUL, FSE: VUL) (Vulcan oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Angus Barker zum nichtgeschäftsführenden Vorsitzenden mit Wirkung zum 12. September 2026 bekannt zu geben. Herr Barker wurde am 13. September 2024 ins Board von Vulcan berufen und am 1. Januar 2025 zum Leitenden Unabhängigen Direktor und stellvertretenden Vorsitzenden ernannt. Er ist zudem Vorsitzender des Personal- und Leistungsbewertungsausschusses sowie des Nominierungsausschusses und Mitglied des Prüfungs-, Risiko- und ESG-Ausschusses.

Herr Barker ist ein erfahrenes Boardmitglied mit einer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Leitung börsennotierter Unternehmen und verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung mit umfassender Expertise in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte sowie strategische Beratung. Er hatte leitende Führungspositionen bei globalen Investmentbanken in Australien, Großbritannien und Asien inne, darunter bei der Bank of America Merrill Lynch, der Deutschen Bank und der UBS.

Die Fachkenntnisse von Herrn Barker erstrecken sich auf die Sektoren Rohstoffe, Finanzdienstleistungen, Infrastruktur und Technologie. Er war als leitender Berater für Minister der australischen Regierung in wichtigen Wirtschaftsressorts tätig und prägte die Politik in den Bereichen Altersvorsorge, Finanzdienstleistungen, digitale Wirtschaft, Handel, Exportfinanzierung und Auslandsinvestitionen. Herr Barker verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen staatlicher Finanzierung und den Lieferketten für kritische Rohstoffe. Er spielte eine zentrale beratende Rolle dabei, Vulcan bei der Sicherung von 1,2 Milliarden Euro an staatlich abgesicherten Fremd- und Eigenkapitalmitteln sowie Zuschüssen für das 2,2 Milliarden Euro teure Projekt „Lionheart“ (Lionheart) zu unterstützen, das sich derzeit im Bau befindet.

Die Ernennung von Herrn Barker zum nichtgeschäftsführenden Vorsitzenden steht im Einklang mit dem langfristigen Nachfolgeplan des Boards von Vulcan. Da die Finanzierung von „Lionheart“ gesichert ist und die Bauarbeiten bereits in vollem Gange sind, hat das Board beschlossen, dass nun der geeignete Zeitpunkt für Dr. Francis Wedin gekommen ist, von der Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden in eine reine Beraterfunktion als Gründer des Unternehmens überzugehen. Der Wechsel von Dr. Wedin zu Herrn Barker ermöglicht eine traditionellere Zusammensetzung des Boards mit einem unabhängigen nichtgeschäftsführenden Vorsitzenden neben dem Geschäftsführer und CEO, Herrn Cris Moreno, der geschäftsführenden Direktorin und Konzern-CFO, Frau Felicity Gooding, sowie dem gesamten Führungsteam von Vulcan.

In seiner neuen Rolle wird sich Dr. Wedin darauf konzentrieren, das Wachstum und die Geschäftsentwicklung im gesamten Unternehmen voranzutreiben, insbesondere im Hinblick auf das große Potenzial der geothermischen und Lithium-Ressourcen-Pipeline von Vulcan sowie den hochmodernen VULTEC-Technologiebereich.

Dr. Wedin gründete Vulcan im Jahr 2018 und führte das Unternehmen von einem Start-up zu einem der erfolgreichsten Lithium-Entwickler in Australien und Europa – zunächst als Geschäftsführer und CEO bis 2023 und zuletzt gemeinsam mit Herrn Moreno als geschäftsführender Vorsitzender.

Kontakt:

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Judith Buchan

Leiterin (Head of) Corporate Communications

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