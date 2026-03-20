WashTec Aktie
WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501
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20.03.2026 10:25:43
EQS-Adhoc: WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags
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EQS-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Dividenden
Vorstand und Aufsichtsrat der WashTec AG werden der am 12. Mai 2026 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 in Fortsetzung der attraktiven Dividendenpolitik eine Dividende in Höhe von € 2,50 je dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen.
Kontakt:
WashTec AG
Andreas Pabst, CFO
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 5555
Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135
Ende der Insiderinformation
20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)821 / 55 84-0
|Fax:
|+49 (0)821 / 55 84 - 1135
|E-Mail:
|washtec@washtec.de
|Internet:
|www.washtec.de
|ISIN:
|DE0007507501
|WKN:
|750750
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2295186
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2295186 20.03.2026 CET/CEST
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