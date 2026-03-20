EQS-Adhoc: WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags

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WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags



20.03.2026 / 10:25 CET/CEST

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WashTec AG

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Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135 Vorstand und Aufsichtsrat der WashTec AG werden der am 12. Mai 2026 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 in Fortsetzung der attraktiven Dividendenpolitik eine Dividende in Höhe von € 2,50 je dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen.Kontakt:WashTec AGAndreas Pabst, CFOArgonstraße 786153 AugsburgTel.: +49 (0)821 - 5584 - 5555Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135



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