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23.10.2026 14:22:03

EQS-Adhoc: WeGrow AG: WeGrow AG beschließt Barkapitalerhöhung um 7,7 % unter Ausschluss des Bezugsrechts.

EQS-Ad-hoc: WeGrow AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
WeGrow AG: WeGrow AG beschließt Barkapitalerhöhung um 7,7 % unter Ausschluss des Bezugsrechts.

23.10.2026 / 14:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ad hoc-Mitteilung

WeGrow AG beschließt Barkapitalerhöhung um 7,7 % unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Tönisvorst, 23. Oktober 2026 – Der Vorstand der WeGrow AG (ISIN: DE000A2LQUV1 | WKN: A2LQUV) hat mit der heutigen Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre um EUR 1.100.000,00 durch Ausgabe von 1.100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2026 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Dies entspricht einer Erhöhung des derzeitigen Grundkapitals um rund 7,7 %.

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 14.274.799,00 auf EUR 15.374.799,00.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von der Stiftung Abendrot, einer bestehenden Großaktionärin der WeGrow AG, zu einem Ausgabepreis von EUR 3,90 je Aktie gezeichnet.

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt die Großaktionärin darüber hinaus insgesamt 500.000 bestehende Aktien aus dem Aktienbesitz der beiden Unternehmensgründer und Vorstandsmitglieder Allin Gasparian und Peter Diessenbacher zu erwerben.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und der Übertragung der Bestandsaktien würde sich die Beteiligung der Großaktionärin insgesamt auf 20,81 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der WeGrow AG erhöhen. Die Beteiligungen der beiden Gründer und Vorstände betrüge dann jeweils 33,01 % des Grundkapitals und der Stimmrechte.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 4,29 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös soll insbesondere zur Stärkung der Kapitalbasis sowie zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung und zur Optimierung der Finanzierungsstruktur der WeGrow-Gruppe verwendet werden.


Mitteilende Person:

Allin Gasparian
Vorsitzende des Vorstands der WeGrow AG


Ende der Insiderinformation

 

Kontakt

 

WEGROW AG

Kehn 20 47918 Tönisvorst

Germany

? +49 (0)2156 48498-10

? info@wegrow-ag.de

 

FINANZPRESSE

R4value GmbH

Frank Ostermair, Linh Chung

? +49 (0)211 178047-20

? linh.chung@ir4value.de



Ende der Insiderinformation

23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: WeGrow AG
Kehn 20
47918 Tönisvorst
Deutschland
Telefon: 02156/48498-10
E-Mail: info@wegrow-ag.de
Internet: www.wegrow.de
ISIN: DE000A2LQUV1, DE000A383RQ0,
WKN: A2LQUV , A383RQ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
LEI Code: 529900L0ETIP76Q5L056
EQS News ID: 2421300

 
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2421300  23.10.2026 CET/CEST

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