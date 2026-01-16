Westwing Aktie

WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07

16.01.2026 17:50:14

EQS-Adhoc: Westwing Group SE: Erhöhung der Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 und Umsatzerwartung in der oberen Hälfte der Prognose

EQS-Ad-hoc: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Westwing Group SE: Erhöhung der Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 und Umsatzerwartung in der oberen Hälfte der Prognose

16.01.2026 / 17:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Westwing Group SE: Erhöhung der Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 und Umsatzerwartung in der oberen Hälfte der Prognose

München, 16. Januar 2026 // Die Westwing Group SE ("das Unternehmen") aktualisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Das Unternehmen erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 42 Mio. und EUR 45 Mio. für das Geschäftsjahr 2025 (bisher: am oberen Ende des Korridors von EUR 25 Mio. bis EUR 35 Mio.).

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 wird mit rund EUR 449 Mio. in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors von EUR 425 Mio. bis EUR 455 Mio. erwartet.

Die Aktualisierung der Prognose ist darauf zurückzuführen, dass das vierte Quartal 2025 besser als erwartet verlief.

Die Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. 

Das Unternehmen wird seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 26. März 2026 veröffentlichen. Bezüglich der genauen Definition des bereinigten EBITDA verweisen wir auf die entsprechenden Definitionen im Geschäftsbericht 2024, der auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

Kontakt:
ir@westwing.de


Ende der Insiderinformation

16.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Fax: +49 (89) 550 544 445
E-Mail: ir@westwing.de
Internet: www.westwing.com
ISIN: DE000A2N4H07
WKN: A2N4H0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2261674

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2261674  16.01.2026 CET/CEST

