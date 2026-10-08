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08.10.2026 20:10:04

EQS-Adhoc: Westwing Group SE: Westwing beschließt Aktienrückkauf

EQS-Ad-hoc: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Westwing Group SE: Westwing beschließt Aktienrückkauf

08.10.2026 / 20:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Westwing Group SE: Westwing beschließt Aktienrückkauf

München, 8. Oktober 2026 // Der Vorstand der Westwing Group SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu maximal 640.000 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht ca. 3,26 % des Grundkapitals) zu einem maximalen Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten von bis zu EUR 10 Millionen im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis zum 31. März 2027 zurückzukaufen.

Der Aktienrückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juni 2026.

Der Erwerb soll über die Börse erfolgen. Dabei darf der Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an diesem Handelstag im Xetra-Handel (in Frankfurt am Main) in der Eröffnungsauktion festgestellten Preis für eine Aktie der Gesellschaft oder – sofern keine Eröffnungsauktion stattfindet – den ersten bezahlten Preis für eine Aktie der Gesellschaft um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

Die erworbenen Aktien können für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden.

Der Aktienrückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut und im Einklang mit den Safe-Harbour-Regeln gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt. Das unabhängige Kreditinstitut entscheidet über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs unabhängig von und unbeeinflusst durch die Westwing Group SE. Alle Transaktionen werden nach ihrer Durchführung wöchentlich auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investor Relations (www.ir.westwing.com) veröffentlicht.

Die Gesellschaft behält sich vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit auszusetzen oder zu beenden.

Die Gesellschaft hält derzeit 1.324.161 eigene Aktien. Dies entspricht ca. 6,73 % des heutigen Grundkapitals.



Ende der Insiderinformation

08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Fax: +49 (89) 550 544 445
E-Mail: ir@westwing.de
Internet: www.westwing.com
ISIN: DE000A2N4H07
WKN: A2N4H0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BN8B4KAHILIX84
EQS News ID: 2412914

 
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2412914  08.10.2026 CET/CEST

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