Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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19.08.2026 14:50:54

EQS-Adhoc: Wolford AG announces group results for the period from January to June 2026

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Key word(s): Development of Sales
Wolford AG announces group results for the period from January to June 2026

19-Aug-2026 / 14:50 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The first half of the year reflects continued progress in Wolford’s transformation journey. While revenue remained close to the prior-year level, reaching EUR 31.0 million compared to EUR 33.0 million in H1 FY2025, the Group delivered a stronger earnings performance. The substantial improvement in EBIT from EUR -22.8 million in H1 FY2025 to EUR -10.2 million in H1 FY2026 demonstrates the positive impact of the measures implemented and confirms that Wolford is moving in the right direction despite a still challenging market environment.

Management therefore continues to closely monitor liquidity, operating performance and financing requirements. The going concern assessment reflects the Group’s ongoing reliance on shareholder support and other sources of financing, as the transformation program continues, and sustainable profitability has not yet been achieved.
 


End of Inside Information

19-Aug-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Austria
Phone: +43/5574/6900
E-mail: investor@wolford.com
Internet: www.wolford.com
ISIN: AT0000834007
WKN: 83400
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
LEI Code: 529900CPC3UZMJ3DTN75
EQS News ID: 2385682

 
End of Announcement EQS News Service

2385682  19-Aug-2026 CET/CEST

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Wolford AG 2,26 -1,74% Wolford AG

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