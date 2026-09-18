EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert

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Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert



18.09.2026 / 12:32 CET/CEST

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Der Aufsichtsrat hat die Verlängerung des Vorstandsvertrags von Ralf Polito beschlossen. Das Vorstandsmandat von Ralf Polito, das am 31. Dezember 2026 ausgelaufen wäre, wurde bis 6. Juli 2028 verlängert.



Der Vorstand der Wolford AG wird weiterhin aus Ralf Polito (COO) und Marco Pozzo (CEO) bestehen.



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