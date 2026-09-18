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18.09.2026 12:32:33

EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie
Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert

18.09.2026 / 12:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat hat die Verlängerung des Vorstandsvertrags von Ralf Polito beschlossen. Das Vorstandsmandat von Ralf Polito, das am 31. Dezember 2026 ausgelaufen wäre, wurde bis 6. Juli 2028 verlängert.

Der Vorstand der Wolford AG wird weiterhin aus Ralf Polito (COO) und Marco Pozzo (CEO) bestehen.
 


Ende der Insiderinformation

18.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Telefon: +43/5574/6900
E-Mail: investor@wolford.com
Internet: www.wolford.com
ISIN: AT0000834007
WKN: 83400
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900CPC3UZMJ3DTN75
EQS News ID: 2401606

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401606  18.09.2026 CET/CEST

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