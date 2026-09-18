Wolford Aktie

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WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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18.09.2026 12:32:33

EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandate of Ralf Polito as Member of the Management Board extended

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Key word(s): Personnel
Wolford AG: Mandate of Ralf Polito as Member of the Management Board extended

18-Sep-2026 / 12:32 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Supervisory Board resolved to extend the Management Board contract of Ralf Polito. Ralf Polito’s term as a member of the Management Board, which would have expired on December 31, 2026, has been extended until July 6, 2028.

The Management Board of Wolford AG will continue to comprise Ralf Polito as COO and Marco Pozzo as CEO.
 


End of Inside Information

18-Sep-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Austria
Phone: +43/5574/6900
E-mail: investor@wolford.com
Internet: www.wolford.com
ISIN: AT0000834007
WKN: 83400
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
LEI Code: 529900CPC3UZMJ3DTN75
EQS News ID: 2401606

 
End of Announcement EQS News Service

2401606  18-Sep-2026 CET/CEST

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