Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
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16.03.2026 09:59:04
EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford AG gibt Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt
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EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Wolford AG berichtet für das Geschäftsjahr 2025 über einen Umsatz von 76 Mio. €, was einem Rückgang von 14% gegenüber 2024 (88 Mio. €) entspricht.
Die Ergebnisse der ersten Jahreshälfte 2025 wurden maßgeblich durch Nachwirkungen der Herausforderungen des Vorjahres sowie durch die fortdauernde Übergangsphase beeinflusst - darunter makroökonomische Unsicherheiten und logistische Störungen. Diese Faktoren erklären 78% der Abweichung gegenüber dem Vorjahr. In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zeigte sich eine stetige Verbesserung, insbesondere in Q4, gestützt durch die gestärkte finanzielle Lage des Unternehmens nach einer wesentlichen Kapitalerhöhung.
Regionale Entwicklungen
Vertriebskanalperformance
Die Retail- und Outlet-Kanäle verzeichneten den stärksten Rückgang (-27% gegenüber dem Vorjahr), hauptsächlich bedingt durch die Schließung unprofitabler Filialen, während das vergleichbare Filialnetz im Jahresvergleich Anzeichen einer Erholung zeigte (mittleres einstelliges Wachstum).
Der Online-Kanal blieb rückläufig (-15% gegenüber dem Vorjahr), was jedoch durch das Wachstum im Wholesale-Kanal im Vergleich zum Vorjahr (+17%) kompensiert wurde.
Marken- und Strategieupdate
Im Jahr 2025 feierte das Unternehmen sein 75-jähriges Bestehen mit einer Markenkampagne, die auf emotionale Ansprache setzte und darauf abzielte, die Bindung zur weltweiten Zielgruppe weiter zu stärken.
Für 2026 liegt der Fokus des Unternehmens auf der Umsetzung der neuen Produktstrategie und der Stärkung des Go-to-Market-Modells, mit dem Ziel, die Markenrevitalisierung weiter voranzutreiben.
Die ausgewiesenen Zahlen sind noch ungeprüft.
Ende der Insiderinformation
16.03.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Österreich
|Telefon:
|+43/5574/6900
|E-Mail:
|investor@wolford.com
|Internet:
|www.wolford.com
|ISIN:
|AT0000834007
|WKN:
|83400
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2291572
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2291572 16.03.2026 CET/CEST
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