EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford AG gibt Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

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Wolford AG: Wolford AG gibt Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt



16.03.2026 / 09:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Die Ergebnisse der ersten Jahreshälfte 2025 wurden maßgeblich durch Nachwirkungen der Herausforderungen des Vorjahres sowie durch die fortdauernde Übergangsphase beeinflusst - darunter makroökonomische Unsicherheiten und logistische Störungen. Diese Faktoren erklären 78% der Abweichung gegenüber dem Vorjahr. In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zeigte sich eine stetige Verbesserung, insbesondere in Q4, gestützt durch die gestärkte finanzielle Lage des Unternehmens nach einer wesentlichen Kapitalerhöhung.



Regionale Entwicklungen EMEA: –12% gegenüber dem Vorjahr

–12% gegenüber dem Vorjahr Greater China: –18% gegenüber dem Vorjahr

–18% gegenüber dem Vorjahr Nordamerika: –19% gegenüber dem Vorjahr

Vertriebskanalperformance



Die Retail- und Outlet-Kanäle verzeichneten den stärksten Rückgang (-27% gegenüber dem Vorjahr), hauptsächlich bedingt durch die Schließung unprofitabler Filialen, während das vergleichbare Filialnetz im Jahresvergleich Anzeichen einer Erholung zeigte (mittleres einstelliges Wachstum).

Der Online-Kanal blieb rückläufig (-15% gegenüber dem Vorjahr), was jedoch durch das Wachstum im Wholesale-Kanal im Vergleich zum Vorjahr (+17%) kompensiert wurde.

Marken- und Strategieupdate



Im Jahr 2025 feierte das Unternehmen sein 75-jähriges Bestehen mit einer Markenkampagne, die auf emotionale Ansprache setzte und darauf abzielte, die Bindung zur weltweiten Zielgruppe weiter zu stärken.



Für 2026 liegt der Fokus des Unternehmens auf der Umsetzung der neuen Produktstrategie und der Stärkung des Go-to-Market-Modells, mit dem Ziel, die Markenrevitalisierung weiter voranzutreiben.



Die ausgewiesenen Zahlen sind noch ungeprüft.

Wolford AG berichtet für das Geschäftsjahr 2025 über einen Umsatz von 76 Mio. €, was einem Rückgang von 14% gegenüber 2024 (88 Mio. €) entspricht.Die Ergebnisse der ersten Jahreshälfte 2025 wurden maßgeblich durch Nachwirkungen der Herausforderungen des Vorjahres sowie durch die fortdauernde Übergangsphase beeinflusst - darunter makroökonomische Unsicherheiten und logistische Störungen. Diese Faktoren erklärenIn derzeigte sich eine, insbesondere in, gestützt durch die gestärkte finanzielle Lage des Unternehmens nach einerDie- und-Kanäle verzeichneten den stärksten(-27% gegenüber dem Vorjahr), hauptsächlich bedingt durch dieunprofitabler Filialen, während das vergleichbare Filialnetz im Jahresvergleich Anzeichen einer Erholung zeigte (mittleres einstelliges Wachstum).Der-Kanal blieb rückläufig (-15% gegenüber dem Vorjahr), was jedoch durch das Wachstum im-Kanal im Vergleich zum Vorjahr (+17%) kompensiert wurde.Im Jahr 2025 feierte das Unternehmen seinmit einer Markenkampagne, die auf emotionale Ansprache setzte und darauf abzielte, die Bindung zur weltweiten Zielgruppe weiter zu stärken.Für 2026 liegt der Fokus des Unternehmens auf der Umsetzung der neuenund der Stärkung des, mit dem Ziel, die Markenrevitalisierung weiter voranzutreiben.



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16.03.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



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