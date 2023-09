EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford Turnaround setzt sich im ersten Halbjahr 2023 fort

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Wolford AG: Wolford Turnaround setzt sich im ersten Halbjahr 2023 fort



29.08.2023 / 12:39 CET/CEST

Umsatz und EBIT gegenüber Vorjahr deutlich verbessert



Wolford Vorstand gibt Konzernergebnisse für die ersten 6 Monate zum 30. Juni 2023 bekannt



Wichtige Finanzdaten:



Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Konzernumsatz im Berichtszeitraum Jänner bis Juni 2023 um 8% auf EUR 58,8 Mio. (H1 2022: EUR 54,3 Mio.) gestiegen ist. Dieses Wachstum wurde durch Investitionen in effektive Marketingaktivitäten, trendige Designerkooperationen und das neue, fokussierte und verbesserte Produktangebot von Wolford mit ikonischen Styles und ausgewählten saisonalen Sortimenten erzielt. Diese Initiativen waren wichtige Wachstumstreiber vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer und makroökonomischer Herausforderungen.



Das EBIT (Betriebserfolg vor Zinsen und Steuern) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 5 Mio. EUR bzw. 29 % (-12 Mio. EUR gegenüber -17 Mio. EUR in H1 2022). Diese Verbesserung hat sich im zweiten Quartal 2023 weiter beschleunigt.



Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass die Restrukturierungsmaßnahmen, darunter die Neuverteilung der Geschäftsverantwortung im Vorstand im Zusammenhang mit der kürzlich vorgenommenen Ernennung von Silvia Azzali als CEO, die Zusammenlegung der Vertriebsaktivitäten in Mailand, die fortgesetzten Kostensenkungen sowie die zusätzlichen Investitionen in das Marketing, die Profitabilität nachhaltig steigern werden.



Wichtigste finanzwirtschaftliche Kennzahlen



- UMSATZ 58,8 mEUR

- EBITDA -5,3 mEUR

- EBITDA-Marge -9,0

- EBIT -12,0 Mio.

- EBIT-Marge -20,4





