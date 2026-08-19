Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.08.2026 14:50:54

EQS-Adhoc: Wolford veröffentlicht die Konzernergebnisse für den Berichtszeitraum von Januar bis Juni 2026

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Wolford veröffentlicht die Konzernergebnisse für den Berichtszeitraum von Januar bis Juni 2026

19.08.2026 / 14:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die erste Jahreshälfte zeigt die kontinuierlichen Fortschritte bei der Restrukturierung von Wolford.
Während der Umsatz mit EUR 31 Mio. gegenüber EUR 33 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 nahe dem Niveau des Vorjahres blieb, verzeichnete der Konzern eine verbesserte Ertragsentwicklung. Die wesentliche Verbesserung des EBIT von
EUR -22,8 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 auf EUR -10,2 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 verdeutlicht die positiven Auswirkungen der umgesetzten Maßnahmen und bestätigt, dass Wolford trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds Schritte in die richtige Richtung unternimmt.

Das Management überwacht daher weiterhin eng die Liquidität, die operative Entwicklung und den Finanzierungsbedarf. Die Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern) berücksichtigt die fortbestehende Abhängigkeit des Konzerns von der Aktionärsunterstützung sowie von anderen Finanzierungsquellen, während das Restrukturierungsprogramm fortgesetzt wird und solange eine nachhaltige Profitabilität noch nicht erreicht wurde.
 


Ende der Insiderinformation

19.08.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Telefon: +43/5574/6900
E-Mail: investor@wolford.com
Internet: www.wolford.com
ISIN: AT0000834007
WKN: 83400
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900CPC3UZMJ3DTN75
EQS News ID: 2385682

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2385682  19.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wolford AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wolford AG

mehr Analysen
05.10.20 Wolford buy Raiffeisen Centrobank AG
19.03.19 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.12.18 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
11.12.17 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wolford AG 2,26 -1,74% Wolford AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen