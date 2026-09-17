Wüstenrot & Württembergische Aktie

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WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004

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17.09.2026 12:50:23

EQS-Adhoc: Wüstenrot & Württembergische AG: W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment

EQS-Ad-hoc: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Wüstenrot & Württembergische AG: W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment

17.09.2026 / 12:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) hat heute beschlossen, die Beendigung der Zulassung ihrer Aktien zum regulierten Markt und die Einbeziehung ihrer Aktien in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Der Wechsel in das Freiverkehrssegment ermöglicht der W&W einen deutlich geringeren regulatorischen und administrativen Aufwand. Die W&W rechnet damit, dass der Wechsel voraussichtlich zum 6. Oktober 2026 wirksam wird.

An den positiven Kosteneffekten sollen die Aktionärinnen und Aktionäre beteiligt werden. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung daher ab 2027 die Ausschüttung einer um 10 Cent erhöhten Dividende in Höhe von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.
Kontakt:
Presse-Rückfragen:

Abteilung Kommunikation der W&W
Telefon: 07141/16-751470
Mail: kommunikation@ww-ag.com
Aktionärs-Rückfragen:

Investor Relations
Telefon: 0711/662-725252
Mail: ir@ww-ag.com


Ende der Insiderinformation

17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG
W&W-Platz 1
70806 Kornwestheim
Deutschland
Telefon: 07141 16-1
E-Mail: info@ww-ag.com
Internet: www.ww-ag.com
ISIN: DE0008051004
WKN: 805100
URL Finanzinstrumente: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 5299003H07ZT0Z5ZNN35
EQS News ID: 2400982

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2400982  17.09.2026 CET/CEST

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