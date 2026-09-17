Wüstenrot & Württembergische Aktie

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WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004

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17.09.2026 12:50:23

EQS-Adhoc: Wüstenrot & Württembergische AG: W&W shares move to the Scale segment

EQS-Ad-hoc: Wüstenrot & Württembergische AG / Key word(s): Other
Wüstenrot & Württembergische AG: W&W shares move to the Scale segment

17-Sep-2026 / 12:50 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) has today resolved to apply for the delisting of its shares from the regulated market and their inclusion in the Scale segment of the open market of the Frankfurt Stock Exchange. The move to the open market segment will enable W&W to significantly reduce its regulatory and administrative burden. W&W expects the change to take effect on 6 October 2026.

Shareholders are to benefit from the positive cost savings. The Management Board and Supervisory Board therefore intend to propose to the Annual General Meeting that, from 2027, a dividend of €0.75 per dividend-entitled share be paid, representing an increase of €0.10.

 


End of Inside Information

17-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wüstenrot & Württembergische AG
W&W-Platz 1
70806 Kornwestheim
Germany
Phone: 07141 16-1
E-mail: info@ww-ag.com
Internet: www.ww-ag.com
ISIN: DE0008051004
WKN: 805100
Financial instruments URL: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf
LEI Code: 5299003H07ZT0Z5ZNN35
EQS News ID: 2400982

 
End of Announcement EQS News Service

2400982  17-Sep-2026 CET/CEST

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