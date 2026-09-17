Wüstenrot & Württembergische Aktie
WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004
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17.09.2026 12:50:23
EQS-Adhoc: Wüstenrot & Württembergische AG: W&W shares move to the Scale segment
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EQS-Ad-hoc: Wüstenrot & Württembergische AG / Key word(s): Other
Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) has today resolved to apply for the delisting of its shares from the regulated market and their inclusion in the Scale segment of the open market of the Frankfurt Stock Exchange. The move to the open market segment will enable W&W to significantly reduce its regulatory and administrative burden. W&W expects the change to take effect on 6 October 2026.
Shareholders are to benefit from the positive cost savings. The Management Board and Supervisory Board therefore intend to propose to the Annual General Meeting that, from 2027, a dividend of €0.75 per dividend-entitled share be paid, representing an increase of €0.10.
End of Inside Information
17-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Wüstenrot & Württembergische AG
|W&W-Platz 1
|70806 Kornwestheim
|Germany
|Phone:
|07141 16-1
|E-mail:
|info@ww-ag.com
|Internet:
|www.ww-ag.com
|ISIN:
|DE0008051004
|WKN:
|805100
|Financial instruments URL:
|https://www.ww-ag.com/de/investor-relations
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf
|LEI Code:
|5299003H07ZT0Z5ZNN35
|EQS News ID:
|2400982
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2400982 17-Sep-2026 CET/CEST
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