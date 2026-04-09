Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

YOC Aktie

YOC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 593273 / ISIN: DE0005932735

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.04.2026 09:57:24

EQS-Adhoc: YOC AG: Plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR sowie Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
YOC AG: Plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR sowie Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2026

09.04.2026 / 09:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

YOC AG plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR sowie Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 09. April 2026 – Die YOC AG (ISIN DE0005932735) plant im laufenden Geschäftsjahr 2026 mit steigenden Umsatzerlösen auf Konzernebene in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR (2025: ca. 37,1 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen).

Auf Basis dieser Umsatzprognose rechnet die YOC AG mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* in Höhe von
3,0 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR (2025: ca. 2,4 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen).

Infolgedessen wird das Konzernperiodenergebnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2026 bei voraussichtlich 0,0 Mio. EUR bis 1,5 Mio. EUR (2025: ca. -0,4 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen) erwartet.

* EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2024 Seite 74 (erhältlich unter https://yoc.com/de/finanzberichte).

Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand

Kontakt

YOC AG
Investor Relations
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Tel.: +49-30-726162-0
ir@yoc.de
www.yoc.com

 



Ende der Insiderinformation

09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: YOC AG
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322
Fax: +49 (0)30-72 61 62 222
E-Mail: ir@yoc.com
Internet: www.yoc.com
ISIN: DE0005932735
WKN: 593273
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2305510

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2305510  09.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu YOC AG

mehr Nachrichten

Analysen zu YOC AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

YOC AG 5,66 12,30% YOC AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen