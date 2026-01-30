YOC Aktie

30.01.2026 11:54:13

EQS-Adhoc: YOC AG: VORLÄUFIGE ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

EQS-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
YOC AG: VORLÄUFIGE ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

30.01.2026 / 11:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VORLÄUFIGE ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 30. Januar 2026 – Die YOC AG (ISIN DE0005932735) hat auf Basis vorläufiger IFRS-Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 37,1 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA*) in Höhe von ca. 2,4 Mio.EUR erzielt. Das Konzernperiodenergebnis liegt bei voraussichtlich -0,4 Mio. EUR. Damit liegt das EBITDA unter dem Vorjahreswert in Höhe von 5,2 Mio. EUR. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 bewegt sich oberhalb des entsprechenden Vorjahreszeitraums (35,0 Mio.EUR).

Diese Entwicklung ist insbesondere auf ein schwaches Geschäftsvolumen im vierten Quartal 2025, einen sich im Gesamtjahr 2025 insgesamt seitwärts bewegenden digitalen Werbemarkt sowie auf den Rückgang der Rohertragsmarge des Unternehmens zurückzuführen. Dadurch konnte die Jahresprognose des Unternehmens nicht mehr erreicht werden.

Bisher hat der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA* im Bereich von 4,0 Mio. EUR bis 5,0 Mio. EUR erwartet. Die Prognose für die Umsatzerlöse lag im Bereich von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR. Das Konzernperiodenergebnis wurde im Bereich von 1,0 Mio. EUR bis 2,0 Mio. EUR erwartet.

Alle Zahlen sind vorläufig und noch ungeprüft. Die YOC AG veröffentlicht die geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 planmäßig am 28. April 2026.

 

* EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2024, Seite 74 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/finanzberichte).

 

Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand

 

Kontakt

YOC AG
Investor Relations
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Tel.: +49-30-726162-0
ir@yoc.com
www.yoc.com



Ende der Insiderinformation

30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: YOC AG
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322
Fax: +49 (0)30-72 61 62 222
E-Mail: ir@yoc.com
Internet: www.yoc.com
ISIN: DE0005932735
WKN: 593273
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2268832

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2268832  30.01.2026 CET/CEST

