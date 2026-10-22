EQS-Adhoc: YOC AG: Vorläufige Zahlen für Q3/2026 – Anpassung Gesamtjahresprognose 2026

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YOC AG: Vorläufige Zahlen für Q3/2026 – Anpassung Gesamtjahresprognose 2026



22.10.2026 / 10:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Vorläufige Zahlen für Q3/2026 – Anpassung Gesamtjahresprognose 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 22. Oktober 2026 – Die YOC AG (ISIN DE0005932735) hat auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA*) in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR bis 1,2 Mio. EUR erzielt. Das EBITDA liegt damit nahezu auf dem Vorjahreswert in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse beliefen sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 auf rund 25,6 Mio. EUR bis 25,7 Mio. EUR und lagen damit unter dem Vorjahreswert von 26,6 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind die weiterhin verhaltene Entwicklung des Marktes digitaler Werbung sowie die daraus resultierende Zurückhaltung bei den Werbeausgaben der Werbetreibenden.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Erwartet wird nunmehr ein EBITDA* im Bereich in Höhe von 2,0 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR (bisher: 3,0 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse werden nunmehr in einer Bandbreite von 35,0 Mio. EUR bis 37,0 Mio. EUR erwartet (bisher: 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR). Das Konzernperiodenergebnis wird im Bereich von -0,5 Mio. EUR bis -1,0 Mio. EUR erwartet (bisher: 0,0 Mio. EUR bis 1,5 Mio. EUR).

Der Bericht zum dritten Quartal wird am 17. November 2026 veröffentlicht.

* EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2025, Seite 55 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/finanzberichte)

Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand

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