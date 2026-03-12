Zalando Aktie

12.03.2026 07:00:04

EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando startet Aktienrückkaufprogramm

EQS-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Zalando SE: Zalando startet Aktienrückkaufprogramm

12.03.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 12. März 2026  // Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung, der robusten Unternehmenskennzahlen, der soliden Bilanz und der starken Cashflow-Generierung des Unternehmens sowie des Vertrauens des Managements in die zukünftige Entwicklung hat der Vorstand der Zalando SE heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Zalando SE ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das Unternehmen wird ab heute, dem 12. März 2026, bis spätestens zum 14. Juli 2026 bis zu 20 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 300 Millionen Euro zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm wird zu dem Zweck durchgeführt, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung der zurückgekauften Aktien herabzusetzen.

Das Aktienrückkaufprogramm wird auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Mai 2025 durchgeführt. Soweit die ordentliche Hauptversammlung am 12. Mai 2026 eine neue Ermächtigung beschließt, welche die aktuelle Ermächtigung ersetzt, wird das Aktienrückkaufprogramm anschließend unter dieser neuen Ermächtigung fortgesetzt.

Der Rückkauf erfolgt über die Börse und multilaterale Handelssysteme im Einklang mit den Safe-Harbour-Anforderungen für Rückkaufprogramme gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (“Delegierte Verordnung”).

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut durchgeführt, das im genannten Zeitraum seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird. Das Kreditinstitut ist verpflichtet, die Handelsbedingungen des Art. 3 der Delegierten Verordnung einzuhalten.

Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften werden in einer den Anforderungen des Art. 2 der Delegierten Verordnung entsprechenden Weise bekanntgegeben und auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back zur Verfügung gestellt.

Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Senior Lead Corporate Law

 

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Kofler
Investor Relations
investor.relations@zalando.de
+49 (0) 30 20968 1584

Pressekontakt:

Sarah Syed
Wirtschafts- und Finanzkommunikation
presse@zalando.de
+49 (0) 176 317 65056

 



Ende der Insiderinformation

12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
E-Mail: investor.relations@zalando.de
Internet: https://corporate.zalando.de
ISIN: DE000ZAL1111
WKN: ZAL111
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2289940

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2289940  12.03.2026 CET/CEST

