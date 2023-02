EQS-Adhoc: ZEAL Network SE: Vorstand beabsichtigt Zahlung einer Sonderdividende

EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Dividende

ZEAL Network SE: Vorstand beabsichtigt Zahlung einer Sonderdividende



24.02.2023 / 21:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





(Hamburg, 24. Februar 2023) Der Vorstand der ZEAL Network SE beabsichtigt, dem Aufsichtsrat eine Basisdividende von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen. Zudem beabsichtigt der Vorstand, die Ausschüttung einer zusätzlichen Sonderdividende in Höhe von 2,60 Euro je Aktie vorzuschlagen. Die Auszahlung der Sonderdividende soll der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur dienen, nachdem die Gesellschaft bereits Ende 2022 ein öffentliches Aktienrückkaufangebot im Umfang von rund 3,2% des Grundkapitals durchgeführt hatte.



Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner Bilanzsitzung am 22. März 2023 sowie der Hauptversammlung am 9. Mai 2023 soll den Aktionären von ZEAL damit eine Dividende von insgesamt rund 78 Millionen Euro (3,60 Euro je Aktie) gezahlt werden.



Kontakt:

Frank Hoffmann

Investor Relations Manager

T: +49 (0)40 809036042

frank.hoffmann@zealnetwork.de