ZhongDe Waste Technology Aktie

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20.03.2026 17:47:03

EQS-Adhoc: ZhongDe Waste Technology AG: Aussetzung des Widerrufs der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard)

EQS-Ad-hoc: ZhongDe Waste Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges
ZhongDe Waste Technology AG: Aussetzung des Widerrufs der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard)

20.03.2026 / 17:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aussetzung des Widerrufs der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard)

Frankfurt am Main, 20. März 2026 – Nach einem Austausch zwischen der ZhongDe Waste Technology AG, Frankfurt am Main, („Gesellschaft“) und der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse teilte die Frankfurter Wertpapierbörse der Gesellschaft mit, dass sie den Widerruf der Zulassung der Inhaberaktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt (General Standard) gemäß § 39 Abs. 1 BörsG in Verbindung mit § 47 BörsO bis auf Weiteres aussetzen wird. Daher bleibt die Zulassung der Inhaberaktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bis auf Weiteres bestehen. Infolgedessen wird die Gesellschaft prüfen, ob sie gegen die ursprüngliche Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse, die Zulassung zu widerrufen, Rechtsmittel einlegen wird.

Die Gesellschaft wird der Frankfurter Wertpapierbörse einen verbindlichen Zeitplan zur kurzfristigen Erfüllung sämtlicher aus der Zulassung resultierender Finanzberichterstattungspflichten vorlegen, insbesondere zur Veröffentlichung der ausstehenden Finanzberichte. Die Gesellschaft wird weiterhin uneingeschränkt mit den Abschlussprüfern zusammenarbeiten.
Kontakt:
ZhongDe Waste Technology AG
Ying Sun
Investor Relations
Barckhausstrasse 1
60325 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 2475689 - 630
Fax: +49 (0) 69 2475689 - 499
Email: ying.sun@zhongde-ag.de
Genehmigt von CEO Zefeng Chen



Ende der Insiderinformation

20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZhongDe Waste Technology AG
Barckhausstraße 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon: + 49 69 50956 5656
Fax: + 49 69 50956 5520
Internet: www.zhongde-ag.de
ISIN: DE000ZDWT018
WKN: ZDWT01
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2295426

 
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2295426  20.03.2026 CET/CEST

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