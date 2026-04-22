ZhongDe Waste Technology Aktie

ZhongDe Waste Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZDWT01 / ISIN: DE000ZDWT018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 13:40:54

EQS-Adhoc: Zurückweisung des Widerspruchs gegen den Widerruf der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum regulierten Markt (General Standard)

EQS-Ad-hoc: ZhongDe Waste Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Zurückweisung des Widerspruchs gegen den Widerruf der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum regulierten Markt (General Standard)

22.04.2026 / 13:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zurückweisung des Widerspruchs gegen den Widerruf der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum regulierten Markt (General Standard)

Frankfurt am Main, 22. April 2026 – Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die ZhongDe Waste Technology AG („Gesellschaft“) darüber informiert, dass sie den Widerspruch gegen die Entscheidung über das Delisting der Aktien der Gesellschaft zurückgewiesen hat und den von der Gesellschaft vorgelegten verbindlichen Zeitplan zur kurzfristigen Erfüllung sämtlicher Finanzberichterstattungspflichten als nicht ausreichend erachtet.

Die Frankfurter Wertpapierbörse hat bislang keinen genauen Zeitpunkt benannt, zu dem das Delisting wirksam werden soll.

Die Gesellschaft wird im bestmöglichen Interesse ihrer Aktionäre prüfen, ob gegen die Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse Klage erhoben wird. In der Zwischenzeit wird die Gesellschaft weiterhin uneingeschränkt mit ihren Abschlussprüfern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle noch ausstehenden Finanzberichterstattungspflichten erfüllt werden.
 

Kontakt:
ZhongDe Waste Technology AG
Ying Sun
Investor Relations

Barckhausstrasse 1
60325 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 2475689 - 630
Fax: +49 (0) 69 2475689 - 499
Email: ying.sun@zhongde-ag.de


Genehmigt von CEO Zefeng Chen



Ende der Insiderinformation

22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZhongDe Waste Technology AG
Barckhausstraße 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon: + 49 69 50956 5656
Fax: + 49 69 50956 5520
Internet: www.zhongde-ag.de
ISIN: DE000ZDWT018
WKN: ZDWT01
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2313072

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313072  22.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ZhongDe Waste Technology AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ZhongDe Waste Technology AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ZhongDe Waste Technology AG 0,25 0,00% ZhongDe Waste Technology AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen