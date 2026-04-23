EQS-AFR: 029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 029 Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die 029 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 29.04.2026Ort: https://www.029-group.com/de/investor-relations Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 29.04.2026Ort: https://www.029-group.com/investor-relations

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