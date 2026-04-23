Mendarion Aktie
WKN DE: A2LQ2D / ISIN: DE000A2LQ2D0
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23.04.2026 07:30:03
EQS-AFR: 029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 029 Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die 029 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.029-group.com/de/investor-relations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.029-group.com/investor-relations
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|029 Group SE
|Kurfürstendamm 14
|10179 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.029-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2313470 23.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Mendarion SE Inhaber-Akt
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23.04.26
|EQS-AFR: 029 Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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23.04.26
|EQS-AFR: 029 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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12.12.25
|EQS-Adhoc: 029 Group SE: Successful completion of two strategic transactions (EQS Group)
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12.12.25
|EQS-Adhoc: 029 Group SE: Erfolgreicher Abschluss von zwei strategischen Transaktionen (EQS Group)
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27.11.25
|EQS-DD: 029 Group SE: Leon Sander, sell (EQS Group)
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27.11.25
|EQS-DD: 029 Group SE: Leon Sander, Verkauf (EQS Group)
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27.11.25