11880 Solutions Aktie
WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806
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17.07.2026 09:55:03
EQS-AFR: 11880 Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 11880 Solutions AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die 11880 Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.11880.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.11880.com/finanzberichte
17.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.11880.com
|LEI Code:
|391200VWMMJ6ZN48DH82
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2367540 17.07.2026 CET/CEST
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