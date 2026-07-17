11880 Solutions Aktie

11880 Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806

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17.07.2026 09:55:03

EQS-AFR: 11880 Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 11880 Solutions AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
11880 Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.07.2026 / 09:55 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 11880 Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.11880.com/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.11880.com/finanzberichte

17.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Internet: www.11880.com
LEI Code: 391200VWMMJ6ZN48DH82

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2367540  17.07.2026 CET/CEST

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