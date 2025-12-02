3U Aktie

WKN: 516790 / ISIN: DE0005167902

02.12.2025 10:11:24

EQS-AFR: 3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 3U HOLDING AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

02.12.2025 / 10:11 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 3U HOLDING AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/

02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 3U HOLDING AG
Zu den Sandbeeten 1b
35043 Marburg
Deutschland
Internet: www.3u.net

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2238820  02.12.2025 CET/CEST

