3U Aktie

3U für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 516790 / ISIN: DE0005167902

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 10:15:03

EQS-AFR: 3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 3U HOLDING AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

02.12.2025 / 10:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 3U HOLDING AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/

02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 3U HOLDING AG
Zu den Sandbeeten 1b
35043 Marburg
Deutschland
Internet: www.3u.net

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2238824  02.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 3U HOLDING AGmehr Nachrichten