EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: A.S. Création Tapeten AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
A.S. Création Tapeten AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/jahresabschluss
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte
|Language:
|English
|Company:
|A.S. Création Tapeten AG
|Südstraße 47
|51645 Gummersbach
|Germany
|Internet:
|http://www.as-creation.de
