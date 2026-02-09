Aktie

Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNNN / ISIN: DE000A1TNNN5

09.02.2026 14:39:25

EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: A.S. Création Tapeten AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
A.S. Création Tapeten AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

09.02.2026 / 14:39 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

A.S. Création Tapeten AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/jahresabschluss

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte

09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: A.S. Création Tapeten AG
Südstraße 47
51645 Gummersbach
Germany
Internet: http://www.as-creation.de

 
End of News EQS News Service

2273518  09.02.2026 CET/CEST

