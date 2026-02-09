EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: A.S. Création Tapeten AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Report Type: Annual financial report



Language: German

Date of disclosure: March 26, 2026

Address:



Report Type: Annual financial report of the group



Language: German

Date of disclosure: March 26, 2026

Address:

A.S. Création Tapeten AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/jahresabschluss

Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte

