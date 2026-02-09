Aktie
EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: A.S. Création Tapeten AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die A.S. Création Tapeten AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/jahresabschluss
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte
