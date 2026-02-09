EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: A.S. Création Tapeten AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die A.S. Création Tapeten AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/jahresabschluss Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte

