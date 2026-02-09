Aktie

Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNNN / ISIN: DE000A1TNNN5

09.02.2026 14:39:25

09.02.2026 14:39:25

EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.02.2026 / 14:39 CET/CEST
A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.02.2026 / 14:39 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die A.S. Création Tapeten AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/jahresabschluss

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte

09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG
Südstraße 47
51645 Gummersbach
Deutschland
Internet: http://www.as-creation.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273518  09.02.2026 CET/CEST

A.S. Création Tapeten AG 7,55 2,72%

A.S. Création Tapeten AG 7,55 2,72% A.S. Création Tapeten AG

