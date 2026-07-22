Aktie
WKN DE: A1TNNN / ISIN: DE000A1TNNN5
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22.07.2026 10:38:53
EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: A.S. Création Tapeten AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die A.S. Création Tapeten AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|A.S. Création Tapeten AG
|Südstraße 47
|51645 Gummersbach
|Deutschland
|Internet:
|http://www.as-creation.de
|LEI Code:
|529900GEUFGNGXF5Q548
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2369922 22.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu A.S. Création Tapeten AG
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22.07.26
|EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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22.07.26
|EQS-AFR: A.S. Création Tapeten AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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09.02.26
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Aktien in diesem Artikel
|A.S. Création Tapeten AG
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