aap Implantate Aktie
WKN DE: A3H210 / ISIN: DE000A3H2101
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17.04.2026 07:00:03
EQS-AFR: aap Implantate AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: aap Implantate AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
aap Implantate AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.aap.de/investoren/publikationen/berichte/geschaeftsberichte
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.aap.de/investoren/publikationen/berichte/geschaeftsberichte
17.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.aap.de
|End of News
|EQS News Service
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2305868 17.04.2026 CET/CEST
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