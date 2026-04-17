aap Implantate Aktie

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WKN DE: A3H210 / ISIN: DE000A3H2101

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17.04.2026 07:00:03

EQS-AFR: aap Implantate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: aap Implantate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
aap Implantate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.04.2026 / 07:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die aap Implantate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.aap.de/investoren/publikationen/berichte/geschaeftsberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.aap.de/investoren/publikationen/berichte/geschaeftsberichte

17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet: www.aap.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2305868  17.04.2026 CET/CEST

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