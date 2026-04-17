aap Implantate Aktie
WKN DE: A3H210 / ISIN: DE000A3H2101
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17.04.2026 07:00:03
EQS-AFR: aap Implantate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: aap Implantate AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die aap Implantate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.aap.de/investoren/publikationen/berichte/geschaeftsberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.aap.de/investoren/publikationen/berichte/geschaeftsberichte
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.aap.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2305868 17.04.2026 CET/CEST
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