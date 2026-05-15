EQS-AFR: ad pepper media International N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ad pepper media International N.V. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ad pepper media International N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



15.05.2026 / 17:34 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Ort:

Hiermit gibt die ad pepper media International N.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 22.05.2026Ort: https://adpeppergroup.com/publikationen/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 22.05.2026Ort: https://adpeppergroup.com/en/publications/financial-reports/

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