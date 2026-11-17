ad pepper media International Aktie
WKN: 940883 / ISIN: NL0000238145
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17.11.2026 14:54:01
EQS-AFR: ad pepper media International N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ad pepper media International N.V.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ad pepper media International N.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2026
Ort: https://adpeppergroup.com/publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2026
Ort: https://adpeppergroup.com/en/publications/financial-reports/
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
|LEI Code:
|52990050T51W55KK4X45
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2436908 17.11.2026 CET/CEST
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|ad pepper media International N.V.
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