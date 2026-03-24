adesso Aktie
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
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24.03.2026 15:00:03
EQS-AFR: adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adesso SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die adesso SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.adesso-group.de/en/investor-relations/veroeffentlichungen/financial-reports/index.jsp
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adesso SE
|Adessoplatz 1
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.adesso-group.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2262264 24.03.2026 CET/CEST
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24.03.26
|EQS-AFR: adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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24.03.26
|EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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16.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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