16.12.2025 21:00:03

EQS-AFR: adidas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adidas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
adidas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.12.2025 / 21:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die adidas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246604  16.12.2025 CET/CEST

