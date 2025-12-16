adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
16.12.2025 21:00:03
EQS-AFR: adidas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adidas AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die adidas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.adidas-group.com/en/investors/financial-reports
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2246604 16.12.2025 CET/CEST
