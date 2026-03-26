ADLER Aktie
WKN DE: A14U78 / ISIN: LU1250154413
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26.03.2026 12:40:53
EQS-AFR: Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ADLER Group S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Adler Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 01.04.2026
Ort: https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 01.04.2026
Ort: https://www.adler-group.com/en/investors/publications/financial-results
26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adler Group S.A.
|55 Allée Scheffer
|2520 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|www.adler-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2297862 26.03.2026 CET/CEST
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