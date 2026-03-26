EQS-AFR: Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ADLER Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.03.2026 / 12:40 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 01.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 01.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die Adler Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 01.04.2026Ort: https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 01.04.2026Ort: https://www.adler-group.com/en/investors/publications/financial-results

26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News