ADLER Aktie
WKN DE: A14U78 / ISIN: LU1250154413
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17.11.2026 08:00:01
EQS-AFR: ADLER Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ADLER Group S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Adler Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2026
Ort: https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2026
Ort: https://www.adler-group.com/en/investors/publications/financial-results
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adler Group S.A.
|55 Allée Scheffer
|2520 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|www.adler-group.com
|LEI Code:
|391200OYYFJ3DWAMEC69
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433964 17.11.2026 CET/CEST
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