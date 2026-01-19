EQS-AFR: Adtran Holdings, Inc.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ADTRAN Holdings, Inc. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Adtran Holdings, Inc.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.01.2026 / 17:43 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Adtran Holdings, Inc. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 26.02.2026Ort: https://investors.adtran.com/financials/sec-filings/default.aspx Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 04.08.2026Ort: https://investors.adtran.com/financials/sec-filings/default.aspx

