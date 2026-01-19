ADTRAN Holdings Aktie

<
19.01.2026 17:48:03

EQS-AFR: Adtran Holdings, Inc.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ADTRAN Holdings, Inc. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Adtran Holdings, Inc.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

19.01.2026 / 17:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Adtran Holdings, Inc. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://investors.adtran.com/financials/sec-filings/default.aspx

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Ort: https://investors.adtran.com/financials/sec-filings/default.aspx

19.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2262412  19.01.2026 CET/CEST

