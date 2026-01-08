Adtran Networks Aktie

08.01.2026 14:21:53

EQS-AFR: Adtran Networks SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Adtran Networks SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Adtran Networks SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

08.01.2026 / 14:21 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Adtran Networks SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Language: English
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports

08.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Adtran Networks SE
Märzenquelle 1-3
98617 Meiningen-Dreissigacker
Germany
Internet: www.adva.com, www.adtran.com

 
End of News EQS News Service

2257326  08.01.2026 CET/CEST

