Adtran Networks Aktie
WKN: 510300 / ISIN: DE0005103006
08.01.2026 14:21:53
EQS-AFR: Adtran Networks SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Preliminary announcement financial reports: Adtran Networks SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Adtran Networks SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Language: English
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports
08.01.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Adtran Networks SE
|Märzenquelle 1-3
|98617 Meiningen-Dreissigacker
|Germany
|Internet:
|www.adva.com, www.adtran.com
2257326 08.01.2026 CET/CEST
