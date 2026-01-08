Adtran Networks Aktie
WKN: 510300 / ISIN: DE0005103006
08.01.2026 14:17:03
EQS-AFR: Adtran Networks SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Adtran Networks SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Adtran Networks SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports
08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Networks SE
|Märzenquelle 1-3
|98617 Meiningen-Dreissigacker
|Deutschland
|Internet:
|www.adva.com, www.adtran.com
2257318 08.01.2026 CET/CEST
