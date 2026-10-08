AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|
08.10.2026 07:30:01
EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/6916cf15b5ad52ecac5c9b7e/6ac726554fa2255435700dbb_AGRANA_Bericht%20%C3%BCber%20H1%202026_27_DE.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/6916cf15b5ad52ecac5c9b7e/6ac72490ff63a23a7662631a_AGRANA_Report%20on%20H1%202026_27_EN.pdf
Bemerkungen:
AGRANA Bericht über das erste Halbjahr 2026|27
08.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.agrana.com
|LEI Code:
|5299006C0EVA5LAYOR30
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2412190 08.10.2026 CET/CEST
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