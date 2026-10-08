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WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3

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08.10.2026 07:30:01

EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
AGRANA Beteiligungs-AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

08.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/6916cf15b5ad52ecac5c9b7e/6ac726554fa2255435700dbb_AGRANA_Bericht%20%C3%BCber%20H1%202026_27_DE.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/6916cf15b5ad52ecac5c9b7e/6ac72490ff63a23a7662631a_AGRANA_Report%20on%20H1%202026_27_EN.pdf


Bemerkungen:
AGRANA Bericht über das erste Halbjahr 2026|27

08.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Internet: www.agrana.com
LEI Code: 5299006C0EVA5LAYOR30

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412190  08.10.2026 CET/CEST

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